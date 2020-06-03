تراند اليوم : ريهام سعيد بتردح لمنتقديها : مبقاش الا الداعره الي تتكلم – إتفرج

الإعلامية ريهام سعيد أن توجه رسائل لخصومها والكارهين لها، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت ريهام سعيد عبر Instagram مقطع فيديو من أحد برامجها تحدثت خلاله عن المحبة والكراهية بين الأشخاص، وصاحبت الفيديو برسالة طويلة وجهتها لكل من يحاولون مضايقتها بوصفها بـ “رد السجون” في إشارة إلى دخولها السجن.

أوضحت أنها حصلت على حكم بالبراءة ولم تُسجن في أي قضية ولا تنزعج مما يردده هؤلاء الأشخاص، لأنها ترى نفسها أشرف من أي شخص ينتقدها، قائلة: “اللي داعرة واللي مش بيفوق من الكوكايين، كلهم حاجة قذرة”.

تابعت ريهام سعيد أنها فخورة بكل ما فعلته وببرنامجها الذي لن يتكرر لأنه كان يحمل رسالة وهدف، وأنها كانت مظلومة في قضيتها، موضحة: ” يا بخت اللي ينام مظلوم ولا ينامش ظالم”.

واصلت ريهام سعيد انتقاداتها لكارهيها قائلة: “السجن للجدعان و أي صرصار بيتكلم عني مايقدرش يستحمل ولا ربع ساعة من اللي حصل لي”، مؤكدة أنها تحملت ما حدث لها لأن الله يساندها ويمنحها القوة، وأنها ترى نفسها أفضل من مليون رجل لأنها لا تترك حقها.

أضافت أن كل ما يعايرها بوقفها عن العمل يجب أن يعلم أن الدنيا تدور وأنها تجلس في بيتها بعدما حققت أشياء جيدة تفخر بها، لم يحققها أحد غيرها، وناشدت خصومها أن يتوقفوا عن محاربة نجاحها، وقالت: “كفاية حروب، لا ربنا و لا ديننا قال كده كفاية توقفوا الناجح و بعدين تعايروه أنه موقوف”.

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أكدت ريهام سعيد أنها لم تفشل وأنها كانت تتجاوز المحن وتعود أقوى مما سبق، مضيفة أن حالات الموت المنتشرة حاليًا يجب أن تكون عظة للناس، وأنها لن تسامح أي شخص ظلمها أو عايرها، وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لمواقف مشابهة لأزمتها قائلة: “علي فكرة في ناس أشراف زيي كتير اتحبست لغايت ما أتثبتت براءتهم و هما الي راحوا برجليهم زيي و انا سايبه ابني عنده شهر”.

اختتمت ريهام سعيد رسالتها بالتأكيد أن الأشخاص الذين يسيئوا عليها يشعروا أنها أفضل منهم، معلقة “وأنا أحسن من أي حد جاب سيرتي و أجري عند ربنا”.