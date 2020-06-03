تراند اليوم : غيرانين منك .. عمرو مصطفي طبطب علي قلب أخت محمد رمضان بهذة الكلمات – شاهد

الملحن عمرو مصطفى عن الانتقادات والسخرية من “إيمان” شقيقة الفنان محمد رمضان، بعد تداول صور حفل زفافها الذي أقيم قبل أيام.



وجه مصطفى رسالة لـ”إيمان”، عبر حسابه على Twitter، كاتبا: “مبروك يا عروسة أنتي زي القمر ربنا يسعدك في حياتك هما غيرنين منك بس أنتي أجمل عروسة في مصر ربنا يسعدك أنتي وزوجك المحترم”.

كانت قد انتشرت حملة سخرية واسعة ضد إيمان رمضان، بعد نشر صور حفل زفافها على المهندس حسام حامد، قبل أيام، وتم تداول إحدى التغريدات المنسوبة إليها من حساب مزيف، ترد خلالها على السخرية من شكلها.