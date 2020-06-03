تراند اليوم : بدرية طلبة : إتمنعت من الضحك في رمضان – فيديو

كشفت الفنانة بدرية طلبة بدور مميز في مسلسل “البرنس” كراقصة تتزوج من “عبد المحسن” أحد أشقاء “ناصر البرنس”، وتظهر بدرية طلبة بشخصية تجمع بين الدراما وحس الفكاهة.



وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، تحدثت بدرية طلبة عن كواليس دور “عظيمة”، وقالت إن المخرج محمد سامي كان لا يسمح لها بإلقاء النكات إلا بأمر منه وكان يسيطر على دورها تماما لأنه يرتكز على الجانب الإنساني وليس الكوميدي وأضافت “كنت ممنوعة من الهزار في البرنس”.

ولفتت بدرية طلبة إلى أن ردود الأفعال أصابتها بالذعر، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص كانوا يتصلون بها وهم يبكون تأثرا بالدور.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” ‏أحمد ‏داش ‏و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.‎