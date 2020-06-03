نادين ن. نجيم ضحية الأخبار المفبركة مرة جديدة

مرة جديدة وقعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضحية الأخبار المفبركة وذلك بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً نُسب عن لسان “نجيم” جاء فيه: “لا فضل لأي ممثل سوري عليّ كفوا عن السخافات هناك دائماً هجوم عليّ من قبل الممثلات السوريات لأن وجودي على الساحة الفنية قلل من طلبهم في المشاركة بالمسلسلات وخاصة سلافة معمار وكاريس بشار”.

نادين خرجت عن صمتها ونفت هذا التصريح الكاذب المنسوب إليها وهددت بمقاضاة مطلقه، وقامت نادين بنشر التصريح عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: “لا صحة لهذا الكلام ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام و سوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن وأطلب من هذه الصفحات بسحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تقع نادين ضحية الأخبار الكاذبة حيث لم يمر وقت على التصريح المفبرك الذي نُسب اليها ضد الممثلة السورية كاريس بشار، إلا ان نادين وكاريس نفيا الموضوع جملة وتفصيلاً. (لقراءة الخبر: لأول مرة، كاريس بشار ترد على نادين ن. نجيم)

نذكر ان نادين تواصل تصوير مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان. تؤدي نادين في العمل شخصية “النقيب سما”، وهو دور مختلف تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً، أما قصي خولي يؤدي فيه دور رئيس عصابة.