- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة العراقية مريم حسين لانتقادات شديدة من متابعيها، وذلك بعد نشرها صورة لها وهي ببشرة سوداء، وذلك تضامنا مع ذوي البشرة السوداء، على خلفية الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.
مريم أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ”.
وعلى الرغم من أن الفنانة العراقية قصدت التعبير عن رفضها للعنصرية، لكن عدد كبير من متابعيها هاجموها، واتهموها بالتمييز بين البيض والسود، ووصفها بعضهم بالعنصرية، وهو ما دفعها لحذف الصورة، واستبدلتها بصورتها بلونها الطبيعي، وأبقت على نفس التعليق، مع إضافة كلمة “sorry”.
وكانت الفنانة العراقية مريم حسين قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي وتستغيث بالمسئولين الإماراتيين من الإعلامي صالح الجسمي.
مريم قالت خلال المقطع، وهي تبكي: “الشيء الوحيد اللي راح أقوله.. أستاذ صالح الجسمي حل عني.. خلاص بطت جبدي منك.. دخلتني السجن ما ارتحت، أيش تبي مني بعد.. خلاص.. تكفى”.
وأضافت: “أيش تبي مني.. حطيت سجادة الصلاة.. قلت حرام.. ما حطينا قلت حرام.. ليش متربص بي، أنا أناشد الحكومة وأناشد أي مسئول إنهم يشوفولي حل معه”.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين متهمة بالعنصرية بسبب هذه الصورة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.