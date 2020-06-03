مريم حسين متهمة بالعنصرية بسبب هذه الصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة العراقية مريم حسين لانتقادات شديدة من متابعيها، وذلك بعد نشرها صورة لها وهي ببشرة سوداء، وذلك تضامنا مع ذوي البشرة السوداء، على خلفية الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

مريم أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ”.

وعلى الرغم من أن الفنانة العراقية قصدت التعبير عن رفضها للعنصرية، لكن عدد كبير من متابعيها هاجموها، واتهموها بالتمييز بين البيض والسود، ووصفها بعضهم بالعنصرية، وهو ما دفعها لحذف الصورة، واستبدلتها بصورتها بلونها الطبيعي، وأبقت على نفس التعليق، مع إضافة كلمة “sorry”.

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وكانت الفنانة العراقية مريم حسين قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي وتستغيث بالمسئولين الإماراتيين من الإعلامي صالح الجسمي.

مريم قالت خلال المقطع، وهي تبكي: “الشيء الوحيد اللي راح أقوله.. أستاذ صالح الجسمي حل عني.. خلاص بطت جبدي منك.. دخلتني السجن ما ارتحت، أيش تبي مني بعد.. خلاص.. تكفى”.

وأضافت: “أيش تبي مني.. حطيت سجادة الصلاة.. قلت حرام.. ما حطينا قلت حرام.. ليش متربص بي، أنا أناشد الحكومة وأناشد أي مسئول إنهم يشوفولي حل معه”.