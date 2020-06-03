توم كروز يخضع للعزل التام بسبب مهمّته المستحيلة!

متابعة بتجــــــــرد: يخضع الممثل العالمي توم كروز للعزل إلى جانب فريق عمل فيلمه الجديد في منطقة بعيدة يتم تحضير التجهيزات اللازمة فيها من أجل استكمال التصوير بعد توقفه لفترة.
ويقوم فريق عمل سلسلة أفلام ” Mission Impossible” ببناء قرية جديدة في أوكسفوردشاير بعد أن تم تغيير موقع التصوير من فينيسيا إلى لندن غثر انتشار فيروس كورونا.
وبحسب تقارير أجنبية فإن توم وفريق عمله يخضعون للعزل التام لحين انتهاء بناء هذه القرية الصغيرة من أجل عدم المخالطة والحماية من وصول الفيروس إلى أحدهم.
وكان الجزء الجديد من فيلم Mission impossible تم تأجيل طرحه إلى 19 نوفمبر 2021 بدلا من يوليو 2021 بسبب توقف الأعمال الفنية في العالم أجمع.
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