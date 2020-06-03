محمود العسيلي يثير جدلا بحديثه عن التعصب وإساءة الأدب

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري محمود العسيلي على حسابه بـ”تويتر” تغريدة شارك بها جمهوره ليعبر فيها عن رأيه في العنصرية التي يتعرض لها الكثيرون حول العالم، فكتب قائلاً: “اللي خلق الإنسان مصنفوش على أساس دينه أو لونه أو عرقه أو شكله أو فلوسه أو شغلته أو أفكاره أو تعليمه أو بلده أو فرقة الكورة اللي بيشجعها”.

وتابع: “التعصب بينسينا إن اللي خالقنا موجود جوا كل واحد فينا، كل نَفَس على الأرض عايش فيه الخالق. كفاية بقى إساءة آدب مع الكون وقوانينه الفطرية”.

وكان عدد كبير من الفنانين قد علق على حادث العنصرية الذي تعرض له المواطن الأميركي ذو البشرة السمراء على يد ضابط شرطة أبيض وأدى إلى وفاته، معترضين على ما قمات به السلطات من اضطهاد أصحاب البشرة السمراء.

يشار إلى أن محمود العسيلي شارك في أحد الإعلانات التجارية التي عرضت في رمضان 2020 مع الفنان بهاء سلطان، وذلك للعام الثاني على التوالي.