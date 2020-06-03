المتحدث باسم حكومة جنوب السودان لـ"الخليج 365": مصر لم تطلب إنشاء قاعدة عسكرية بأراضينا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - مها التلب - جوبا الأربعاء 2020/6/3 07:24 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/3 07:24 م بتوقيت أبوظبي

أكدت حكومة جمهورية جنوب السودان، الأربعاء، أن مصر لم تطلب إنشاء قاعدة عسكرية مصرية بمنطقة أعالي النيل.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية جنوب السودان مايكل مكوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": :"لا اتجاه لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية بمنطقة أعالي النيل". Advertisements وأضاف: "لم يصلنا طلب بهذا الشأن من الحكومة المصرية". وأوضح مكوي أن "هنالك تعاونا بين البلدين في القضايا الثنائية وعلى رأسها الاقتصاد، والتنمية". وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب من مصر لبناء قاعدة عسكرية بمنطقة أعالي النيل.

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