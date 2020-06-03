تونسيون يحتشدون أمام البرلمان للمطالبة بإسقاط الغنوشي بالتزامن مع جلسة محاسبته المزيد

محسن أمين - تونسالأربعاء 2020/6/3 05:59 م بتوقيت أبوظبي
نظم متظاهرون على رأسهم أنصار حزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للمطالبة بإسقاط راشد الغنوشي من رأس البرلمان بعد اتهامه بالتخابر مع جهات تركية وقطرية ضد الأمن القومي للبلاد.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للإخوان ولسنوات حكمهم منذ سنة 2011، معتبرين أن "الغنوشي هو جزء من مخطط إقليمي لتدمير البلدان العربية".
ويمثل الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة تركيا وقطريا.
ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).
وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.
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