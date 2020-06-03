فن ومشاهير

لهذا السبب طلب يونس شلبي من عادل إمام وسعيد صالح عدم حضور حفل زفافه

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 3 يونيو 2020 05:16 مساءً - ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 746 زيارة

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تحل اليوم الذكرى رقم 79 لميلاد الفنان الراحل يونس شلبي الذي اشتهر بأدواره الكوميدية في الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة مثل مدرسة المشاغبين و العيال كبرت .

وفي حياة يونس شلبي قصة طريفة حيث تزوج من سيدة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية التي ولد فيها .

وطلب يونس شلبي من زملائه بمسرحية مدرسة المشاغبين مثل سعيد صالح وعادل إمام وأحمد ذكي عدم حضور حفل زفافه لعدم امتلاكه الأموال اللازمة لتوفير الطعام في الحفل .

واقتصر الحضور على الأسرة والعائلة والمقربين لكن يونس شلبي تفاجأ بحضور سعيد صالح وأغلب زملائه بالمسرحية الذين أخبروه أنهم لم يهتموا بما قال وقرروا الحضور لمشاركته فرحته وليس إلا.

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