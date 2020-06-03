المخرج محمد فاضل يعلن عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يكتب هذا بأى هدف إلا لإثبات أن كلامه في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.

وكتب المخرج محمد فاضل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "للأسف.. الكورونا وصلت إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.. وطبعا لن أقول أى شيء.. و لكننى - كمحب للوطن - حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته".

وطالب فاضل الإعلام بضرورة مواجهه المشكلات بصراحة.

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