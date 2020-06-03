عمرو محمود ياسين يصحح معلومة خاطئة عن والده

احتفل الفنان محمود ياسين اليوم، 2 يونيو، بعيد ميلاده الـ79، ووجه ابنه المؤلف عمرو محمود ياسين رسالة تهنئة له، ونشر عبر حسابه على فيس بوك صور من طفولته مع والده وتمنى له الصحة والعافية وأن يطيل الله في عمره.

ثم صحح عمرو معلومة خاطئة تتناقلها المواقع بخصوص تاريخ ميلاد والده، إذ مكتوب أنه مواليد 19 فبراير، لكن في الحقيقة هو يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

"نفسي الويكيبيديا و بعض المواقع تصلح تاريخ ميلاد الوالد. مش عارف جابوا 19 فبراير ده منين .. النهارده عيد ميلاد محمود ياسين. .. أبويا الغالي اللي من غيره لم أكن لاسوى اي شيء ربنا يحفظك و يطيل في عمرك ويخليك ليا. كل سنه وأنت طيب".

يشار إلى أن عمرو محمود ياسين شارك في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه" من إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎

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