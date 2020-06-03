شكرا لقرائتكم خبر عن كريسي تيجن تستمتع بأجواء عائلية مع طفليها مايلز ولونا .. شوف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية كريستي تيجن أنها تحب قضاء الوقت مع عائلتها ، و هو ما تظهره النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 34 عاما ) عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 30 مليون شخص .

نشرت كريستي تيجن زوجه المغني الشهير جون ليجاند ذو الـ ( 41 عاما ) مقطع فيديو قصير وهي تستمتع بوقتها في منزلها باجواء عائلية تسهي دائما لاظهارها من أجل التشجيع من أجل الحفظ علي الترابط الاسري ، صورت تيجن بالفيديو ابنتها لونا البالغة من العمر أربعة أعوام ، وابنها مايلز ذو العامين ، و قد ظهر مايلز بالفيديو و هو يتناول وجبه الأفطار بينما كانت لونا تمارس هوايتها المفضلة و هي التلوين .

يذكر أن كريستي تيجن أجرت مؤخرا اختبار الإصابة بفيروس كورونا " COVID19 " من داخل منزلها، وكانت تيجن تجلس علي الاريكة و ترتدي ملابس بسيطة واكتفت بلم شعرها لأعلي، بينما لم تستطع تيجن أن تتوقف عن الضحك في حالة هيستيرية حين قام أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بدفع مسحة في أنف كريستي وهو ما تناقله عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها موقع " TMZ " .

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