شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تنضم لحملة "لا للعنصرية": "نقف اليوم من أجل حقوقنا كبشر دون تمييز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة منى زكي لحملة الدعم الخاصة مع أصحاب البشرة السمراء فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها بعض الولايات، نتيجة وفاة جورج فلويد الرجل ذو الأصور الأفريقية على يد شرطى أمريكى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"آمل أن نعيش ذات يوم في عالم نعامل فيه جميعًا كبشر ، دون أي تمييز في اللون أو الدين أو الثقافة أو التاريخ.. دعونا نقف اليوم ، وكل يوم ، من أجل حقوقنا كبشر".







مني زكي

وكان مجموعة من الفنانين والنجوم فى مصر والوطن العربى، قد أعلنوا إنهم ضد العنصرية بكافة أشكالها وألوانها، من خلال نشر صورا "سوداء"عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى مثل يسرا اللوزى وأيضا صبا مبارك.

Advertisements

وكانت شاركت النجمة منى زكى، متابعيها وجمهورها على "انستجرام"، صورة وهى ترتدى "قناع" وتستقل دراجتها فى الشارع، حيث لا يظهر أى جزء ولو بسيط من وجهها، وعلقت على الصورة قائلة، " كحولك في جيبك.. كمامتك في وشك .. خاف علي نفسك وعلي غيرك"

تستأنف النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مرة أخرى، خاصة خروجه من الموسم الرمضانى الماضي، وذلك فى أحد ديكورات العمل داخل استوديو الأهرام.

كان صناع مسلسل "تقاطع طرق"، قد انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية فى أمريكا منذ عدة أشهر، واستخدموا وقتها وحدة ثانية للتصوير فى مصر.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود النجمة منى زكى للدراما بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.