شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار حساب باسمه..حسن الرداد: الأكونت مزيف ومعنديش أكونت على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان حسن الرداد، أنه لا يملك أى حساب على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، مشيرا إلى أن هناك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته، حيث قام الرداد بنشر "سكرين" من حساب مزيف باسمه على تيك توك، وعلق عبر حسابه على "فيس بوك"، "الأكونت ده مزيف وأنا ماعنديش أكونت على تيك توك، وغير مسئول عن ما يكتبه هذا الشخص المنتحل"، حيث يتضمن هذا الحساب أكثر من 135 ألف متابع، يعتقد أن هذا الحساب هو الحساب الرسمى لحسن الرداد على تيك توك.



الحساب المزيف

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وكان حسن الرداد، قد نشر منذ عدة أيام صورة جديدة، شاركها مع جمهوره ومتابعيه، بصحبة والده الراحل نبيل الرداد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ونشر الرداد، الصورة التي تم تصميمها عن طريق "الفوتوشوب"، عبر حسابه، والتي ظهر فيها الشبه الكبير بينه وبين والده الذي يحتضنه.

وأعلن الرداد، منذ عدة أسابيع، عن مبادرة بعنوان "علشان الدم ما يقلش" لحث الناس على التبرع بالدم لصالح المركز القومى لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، متحدياً الفنانين أحمد السقا وإيمى سمير غانم عمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد".