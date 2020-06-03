شكرا لقرائتكم خبر عن ماديسون بير تتظاهر "على سقف" إحدى السيارات مطالبة بـ "المساواة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن منع النجمة العالمية ماديسون بير من النزول مرة أخرى إلى الشوارع للتعبير عن آرائها و كل ما تؤمن به ، و ذلك بعد يوم واحد من تحول المظاهرة التي كانت تسير بها إلى حالة من العنف ، فقد سجلت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور للمغنية ذات الـ ( 21 سنة ) ، مرة أخرى وهي تشارك في مسيرات احتجاجية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية ، على يد احدي رجال الشرطة والذي ظهر بعدة صورومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .

شوهدت ماديسون بيروهي تقف أعلي إحدي السيارات في منطقة هوليوود بلوس أنجلوس في كاليفورنيا، و كانت تحمل لافته كتب عليها " لا حرية حتى نكون متساوين" .

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يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية مطالبين بالتخلص من العنصرية وتحقيق العدالة، ومن أبرزهم باريس جاكسون و إريانا جراند و تايجا و جيم كينج هالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .