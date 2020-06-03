شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مهرجان كان يعلن عن أفلام الدورة الـ ٧٣ الملغاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف مهرجان كان السينمائى اليوم الأربعاء عن أفلامه المختارة فى الدورة 73 الملغاة بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث يعلن عن مجموعة أفلامه المختارة فى دورته الملغاة وذلك بعد أن كشف المهرجان عن تعاونه مع العديد من المهرجانات منها مهرجان فينسيا وذلك بعد استبعاد قدرة المهرجان عن الانطلاق بشكله العادى.

وقال تيرى فريمو، المفوض العام للمهرجان فى تصريحات سابقة أن المهرجان يدعم بشدة دور السينما وصناعاتها المهددة وأن فى الفترة المقبلة يجب إعادة البناء وتأكيد على والوحدة والتضامن.

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من جانب آخر أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذى عادة يقام على هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته على الانترنت وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمى من إدارة المهرجان ففى هذه الأوقات الصعبة التى يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفى وجهات النظر الهشة التى تتشكل لعالم السينما، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان فى هذا التوقيت الصعب.