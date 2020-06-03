شكرا لقرائتكم خبر عن صور..تشييع جثمان والد المطرب محمد نور وسط غياب نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان والد المطرب محمد نور من إحدي المستشفيات بالتجمع الخامس لمثواه الأخير، وسط غياب نجوم الغناء والفن .

ورحل أمس الثلاثاء والد المطرب محمد نورعضو فريق واما، وأعلن على صفحته الفيس بوك وقال :إن لله وإن إليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة إن لله وإن اليه راجعون.

من ناحيه أخرى طرح نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائى وهى من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور.

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ويشارك فى بطولة فيلم "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة".