شكرا لقرائتكم خبر عن "الحظر يجيب حرمان"..قبلات وأحضان واستمتاع بالبحر بين جيرارد بتلر وصديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع ديلي ميل النجم جيرارد بتلر وهو بصحبة صديقته مورجان براون، واللافت للنظر هو أن الثنائي تبادلا القبلات والأحضان علي الرمال ووسط رواد الشاطئ في ماليبو بكاليفورنيا مع بداية تقليل قيود فيروس كورونا، متناسيين تماما قواعد السلامة من فيروس كورونا بالحفاظ علي المسافات وارتداء الكمامات، وحصر بتلر علي الاستمتاع بوقته وبالشمس وركوب الأمواج

وهي ليست المرة الأولي التي ترصد عدسات المصوريين النجم جيرارد بتلر وهو يقضي بعض الوقت مع صديقته مورجان براون في ماليبو دون الإلتزام بمعايير السلامة.

أخرأعمال بتلر كان مشاركته فى بطولة "Angel Has Fallen" مع عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

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وتدور أحداث الفيلم لتأتى تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

يذكر آن فيروس كورونا وضع العديد من النجوم تحت ضغط شديد سواء بسبب الحظر آو بسبب تسبب توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات.