شكرا لقرائتكم خبر عن درة: لا تسمح للانتظار أن يصبح عادة .. عش أحلامك وتحمل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهدت النجمة درة بمقولة للروائى البرازيلى باولو كويلهو، المذكورة فى احدى رواياته، للتعبير عن حالتها النفسية فى الوقت الحالى، حيث نشرت درة صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها بكلمات بالإنجليزية، قائلة، "قال باولو كويلهو "لا تسمح للانتظار بأن يصبح عادة. عش أحلامك وتحمل المخاطر. الحياة تحدث الآن" .. أعتقد أنه صحيح. ولكن الآن أنا بانتظار الحياة .. وهذا أمر محزن"



درة

درة عبرت عن اشتياقها للبحر ، حيث نشرت عبر حسابها صورة قديمة لها أمام البحر، وعلقت عليها: "اشتقت إلى البحر.. I miss the sea".

Advertisements

قبل أيام ظهرت درة على إنستجرام بصورة وجهت خلالها الفتيات بضرورة الحفاظ على روح الأميرة بداخلهم حتى فى الأوقات الصعبة، حيث نشرت الفيديو وهي ترتدى فستانا يشبه فساتين الأميرات داخل منزلها، معلقة عليه قائلة: "حاولي الحفاظ على روح الأميرة.. حتى في الأوقات الصعبة التي تنتظرين فيها قدوم أفضل الأيام".