شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعلن تعاونه مع أوكا: مزيكا جديدة هتسمعوها في المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب عمر كمال عن تعاونه مع اوكا خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حسابه علي موقع انستجرام، حيث نشر صورة له بجانب أوكا، وعلق عليها بكتابة : " فكر جديد .. ومزيكا جديدة خالص فى المهرجانات هتسمعوها قريب جدا".

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عمر كمال

على جانب آخر سبق وتصدرت أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، قائمة تريند يوتيوب، بعد ساعات من طرحها، واحتفى كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وكتب "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

يشار إلي أن المطرب عمر كمال يعيش حالة كبيرة من النشاط الفني حيث شارك متابعيه خلال الفترة الأخيرة بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب كمال، على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".