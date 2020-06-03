شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة على نفسها.. النجمة الإسبانية ماريا بيدرازا فى العزل الصحى المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الإسبانية ماريا بيدرازا، نجمة مسلسل Elite، على مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من داخل العزل الصحي المنزلي الذي تقضيه حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

وظهرت بيدرازا، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل، وهي محافظة على لياقتها ورشاقتها بشكل كبير، وسرعان ما خطفت الأجواء اليها من قبل جمهورها بظهورها الجديد.

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وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الأسبانى Elite ، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.





يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).