شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكايات فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون .. فى عيد ميلاده الـ 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بعيد ميلاده الـ 77، وهو أحد الفنانين الذين يتمتعون بموهبة متميزة، حيث قدم كثيرا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

عبد العزيز مخيون هو من أبناء أبو حمص، تخرج من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

من أهم الأدوار التى برز فيها ومحفورة بذاكرة الجماهير، شخصية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث أنه من أفضل الممثلين الذين قدموا شخصيته، حيث أداها فى مسلسلات "أم كلثوم"و"سعاد حسنى"و"إسماعيل ياسين"، من أدواره المتميزة أيضا شخصية طه السماحى فى مسلسل "ليالى الحلمية"، فضلا عن دوره فى مسلسل "الجماعة".

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مارس الكتابة فى الأهرام والأخبار ودار الهلال وغيرها، وكانت له ذكرىات لا يمكن أن ينساها مع الكاتب العظيم مصطفى أمين، كان هذا فى أواخر الستينات، وكان مصطفى أمين سجينا، وكان يعالج بعنبر 19 بقصر العينى، وكان عمه عبد العزيز عضو مجلس النواب-والذى سميت على اسمه-صديقا له، فطلب منه أن يحمل له رسالة، وبالفعل استطاع لقاءه، وتقديم له الرسالة ففتحها، فإذا بها شيك بمبلغ خمسمائة جنيه، وتأثر مصطفى أمين كثيرا بالموقف، لكنه رفض استلام الشيك وطلب منه أن يرده لعمه ويشكره كثيرا.

يذكر أن الفنان القدير عبد العزيز مخيون شارك فى دراما رمضان هذا العام بمسلسل وحيد وهو "البرنس" فى ثانى عمل يجمعه بالفنان محمد رمضان بعد مشاركتهما سوياً فى فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة، وقدم "مخيون" ضمن أحداث المسلسل والد محمد رمضان، وهو رجل بسيط يعمل سمكرى سيارات.