شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى برنسيسة الفن الجدعة..اعرف وصية خالتها كاريوكا التى نفذتها بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقدرالشياكة والجمال والذوق الرفيع الذى ميزها دائما تمتلك الفنانة الجميلة رجاء الجداوى من الجدعنة والحنان والبساطة والطيبة ما جعلها تتربع على عرش القلوب التى تتوجه إلى الله للتدعو لها بالشفاء العاجل والخروج من محنة المرض بعد أن أصيبت بفيروس كورونا ودخلت الرعاية المركزة.

تميزت الفنانة الجميلة التى تستحق عن جدارة لقب برنسيسة الفن بالكثير من المميزات التى ورثت بعضها عن خالتها الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا ، كما ورثت من الحكمة والنصائح من الفنانة الكبيرة ما جعلها تتربع على عرش الققلوب

ولدت نجاة علي حسن الجداوي المعروفة باسم رجاء الجداوي في محافظة الاسماعيلية عام 1938.

وتحدثت رجاء الجداوى عن دور خالتها فى تربيتها خلال أكثر من لقاء قائلة: «والدتى اتطلقت وكنا 5 أشقاء فقررت خالتى تحية إنها تاخدنى أنا وكان عمرى 3 سنوات وشقيقى الأصغر فاروق، لتتولى رعايتنا وانتقلنا من الإسماعيلية للقاهرة ودخلتنا مدارس فرنسية، وكانت أكثر من أم وأدين لها بكل حياتى وبقيت معها حتى سن 14 سنة»

عملت رجاء الجداوى كعارضة أزياء ، وفي عام 1958 اختيرت ملكة جمال مصر .

ونجحت رجاء الجداوي كعارضة أزياء وشاركت فى عروض أزياء عالمية، حتى أنها عملت لمدة سبع شهور في باريس كعارضة أزياء لصالح المصمم العالمي بيير كاردان.

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وكانت أول مشاركة فنية عندما رشحها المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في فيلم "غريبة" مع الفنانة القديرة نجاة في العام 1958، وفى العام التالى شاركت مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "دعاء الكروان" وقد حظي الفيلم بنجاح كبير ، وتم اختياره لتمثيل السينما المصرية في مهرجان برلين الدولي .

وبعده ظهرت الجداوي في فيلم الكوميديا "إشاعة حب".

وساعدت اللكنة الفرنسية في ترشيح رجاء الجداوى لأداء الأدوار الأرستقراطية، لكن سفرها الدائم بسبب عروض الأزياء كان يتضارب مع عملها في التمثيل لذلك تأخرت شهرتها كفنانة ولم تحظ بأدوار البطولة رغم أنها تمتلك كل المقومات لذلك.

تزوجت رجاء الجداوى من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة، وتميزت حياتها الأسرية بالاستقرار والهدوء.

وتحدثت رجاء الجداوى عن دور خالتها كاريوكا فى حياتها فى أكثر من لقاء قائلة: «علمتنى أشياء كثيرة أهمها الصدق وقالتلى الكذب أول الموبقات الكذبة بتجر كذبة، وعلمتنى عزة النفس والكرامة فقالت: لما تقعدى فى القصر خللى راسك براسهم ولما تقعدى على طبلية خليكى أقل منهم وما تحكميش على حد إلا لما تحطى نفسك مكانه».

هكذا تتعامل دائما رجاء الجداوى البرنسيسة الجدعة وهكذا سارت على نهج ووصية خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.