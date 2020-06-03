شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة مجسمة.. شاهد أغنية "يوم زفافك" لـ وائل جسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إحدى شركات الإنتاج إطلاق كليب" يوم زفاقك" للمطرب اللبنانى وائل جسار، بطريقة عصرية بشكل مجسم، الأغنية من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، ومن المقرر طرح أغنتين جديدتين لوائل جسار خلال الفترة المقبلة على نفس المنوال.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرأً أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن اخراج فاد حداد، وتم تصويره في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف انها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بإبتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

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قدم وائل جسار مؤخراً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.