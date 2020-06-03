شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا توافق على عرض الأفلام بالهواء الطلق وتضع شروط لعودة التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع filmneweurope عن استئناف الإنتاج والتصوير السينمائي البصري والسمعي في رومانيا وذلك بعد أن نشرت وزارة الثقافة ووزارة الصحة في الجريدة الرسمية لوائحهما لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس أنه سيُسمح أيضًا بعروض الأفلام في الهواء الطلق وعروض السيارات.

وفقا لوزارة الثقافة ووزارة الصحة الرومانية فإن إنتاج الأفلام وتصويرها من الممكن أن ينقل الفيروس بين طاقم التمثيل ولذلك سيكون علي فريق العمل وضع التدابير اللازمة من ارتداء الأقنعة وفحص درجة الحرارة قبل دخول الفيلم ومشاهدة الأفلام أيضا ووضعت الوزارة شروط وهي أن يضم فريق العمل عدد محدود مع إحترام المسافات ومحدودية الإتصال الجسدي بين الممثلين وتجنب المشاهد الطويلة والتي تضم ممثلين فوق ال ٦٥ عاما.

من جانب أخر فتحت سينمات العاصمة التايلاندية بانكوك أبوابها أمام مرتاديها، و ذلك بعد أن خففت السلطات الحكومية فى تايلاند القيود التى وضعتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، للسيطرة عليه و الحد من انتشاره، و لكنها وضعت شروط للسينمات كالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى بين المقاعد، و إلزام المشاهدين بارتداء الكمامات، كما أكدت السلطات التايلاندية، على تعقيم قاعات السينما بعد كل حفلة عرض، و ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ويأمل صناع السينما عودة الحياة إلي طبيعتها وعرض الأفلام واستكمال تصوير الأفلام خاصة بعد الخسائر الشديدة التي تكبدتها شركات الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا وغلق دور العرض ووضعت بعض الشركات خطط لعرض الأفلام خلال شهر يوليو حيث أعلنت شركة ديزني عن عرض فيلم Mulan، في نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، ووهو العمل الذي تدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.