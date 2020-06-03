في العناية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي توضح تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، الشائعات التي انطلقت عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها في العناية المركزة، وفقدانها للوعي.

وقالت "أميرة"، عبر حسابها بـ"فيس بوك": ""أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي، بقول أهو للمرة الثانية، إدعوا لها بالشفاء هي وكل مريض".

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وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، ونقلها للعناية المركزة، كما تداول البعض خبر فقدانها الوعي.

وتتواجد رجاء الجداوي داخل العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا (كو فيد 19).

وشاركت رجاء الجداوي في رمضان المنقضي بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.