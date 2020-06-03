هكذا تفاعلت ريهام أيمن مع حملة مناهضة العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفاعلت الفنانة ريهام أيمن، مع الحملة العالمية لمناهضة العنصرية، والتي تأتي في أعقاب مقتل الأمريكي جورج فلويد، من أصحاب البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.

ونشرت "ريهام" صورة لها، وقد كتبت على يدها: "أوقفوا العنصرية"، وعلقت: "انشروا الحب وتوقفوا عن نشر الكراهية والخوف".

وكانت احتجاجات ومظاهرات قد اشتعلت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل فلويد، ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الهاشتاجات والصفحات لنبذ العنصرية.