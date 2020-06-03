آيتن عامر غاضبة بسبب رجاء الجداوي: قلبنا بيوجعنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجمت الفنانة آيتن عامر، مروجي شائعات تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجع لنا بألف سلامة يارب إدعولها والنبي، كل مرة بيتنشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا وبنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد بلاش تنشروا خبر دون التأكد، هتستفيد إايه يعنى لو إنت اللي سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زي ده".

وتابعت: "كدة يعني إنت جامد وجبت التايهة، ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكو اللي بتعملوه فينا لإن بجد ده إحساس بشع ، كلنا أعصابنا بايظة وتعبانين وقلقانين على حبايبنا وأهلنا وولادنا متجيش إنت تزودها بخبر ملوش لازمة".

Advertisements

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، ونقلها للعناية المركزة، كما تداول البعض خبر فقدانها الوعي.

وتتواجد رجاء الجداوي داخل العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشاركت رجاء الجداوي في رمضان المنقضي بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.‎