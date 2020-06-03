بعد التنمر عليها.. عمرو مصطفى لـ"شقيقة محمد رمضان": غيرانين منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرص الملحن عمرو مصطفى، على التضامن مع إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، بعد تداول البعض صورًا من حفل زفافها ومارسوا التنمر عليها.

وغرد "عمرو"، عبر حسابه بـ"تويتر"، حول الأمر قائلًا: "مبروك يا عروسة أنتي زي القمر ربنا يسعدك في حياتك هما غيرانين منك بس إنتي أجمل عروسة في مصر ربنا يسعدك أنتي وزوجك المحترم".

وانتشرت تغريدة منسوبة لـ إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، ترد بها على بعض الأشخاص الذين تنمروا على حفل زفافها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "التدوينة"، على نطاق واسع، تحت عنوان: أول تعليق لشقيقة محمد رمضان بعد التنمر.

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تواصل "الخليج 365"، مع شقيقها محمود رمضان، ومدير أعمال النجم محمد رمضان، الذي نفى في تصريحات خاصة علاقة شقيقته بالحساب الموجود عبر تويتر، موضحًا: "إيمان معندهاش أي حساب على تويتر، ومتكلمتش من يوم حفل الزفاف ومش هتتكلم في الموضوع ده وكل ده فبركة".

واحتفل النجم محمد رمضان، في جو عائلي، بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام خالد"، الأحد الماضي، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.