عمرو سلامة يصف هؤلاء بالعنصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وصف المخرج عمرو سلامة، بعض الأشخاص بالعنصريين.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "على فكرة اللي يقول على المنوفي بخيل، والصعيدي قفل، ومسيحي بس كويس، والسوداني كسول، واللبنانية منحلة، والخليجي مبذر، والجزائري عنيف، عنصري برضو".

وانضم عدد كبير من النجوم في مصر والعالم، لحملة مناهضة العنصرية تحت شعار "لا للعنصرية"، ومن أبرزهم بيونسيه، باريس هيلتون، أديل، ماريا كاري.

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ومن العرب أحمد السقا، يسرا، هنا شيحة، كندة علوش، جميلة عوض، صبا مبارك، نور، وآخرون.

وكانت احتجاجات ومظاهرات قد اشتعلت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل المواطن من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الهاشتاجات والصفحات لنبذ العنصرية.