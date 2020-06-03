محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الإعلامية بوسي شلبي، إن النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، لم تخرج حتى الآن من غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.
وأكدت "بوسي" في تصريح خاص لمصراوي، أن حالة الفنانة الكبيرة تتحسن، ولا داعي لإطلاق الشائعات من قبل البعض، احتراما لمشاعر ابنتها.
وتابعت: "الشائعات تؤثر في نفسيتها ونفسية ابنتها، وأدعو الله أن يشفيها وتعود لجمهورها ومحبيها، وأن نتجاوز جميعا هذه الأزمة الصعبة".
وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، لتنقل بعدها مستشفى العزل بالإسماعيلية، وفجر أمس أصيبت بارتفاع شديد في درجة حرارتها ما أدى لنقلها غرفة العناية المركزة بالمستشفى، ووضعها على جهاز التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي لمصراوي: رجاء الجداوي لم تخرج من العناية المركزة وأتمنى التوقف عن إطلاق الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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