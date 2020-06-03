تراند اليوم : حقيقة تدهور حالة "رجاء الجداوي" بعد نقلها للرعاية المركزة

ترددت أنباء من داخل مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة) عن فقدان الممثلة المصرية رجاء الجداوي الوعي داخل العناية المركزة، الأمر الذي نفته ابنتها وإعلامية مقربة منها.

وتخضع "رجاء" للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) منذ عدة أيام، بعد أن تجاوبت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد بسرعة مع حالتها الصحية، وأرسلت سيارة إسعاف على الفور لنقلها إلى المستشفى.

ومع تردد أنباء عن تدهور حالتها خلال الساعات الماضية، سارعت ابنتها أميرة مختار إلى نفي ذلك، مؤكدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن والدتها بالعناية المركزة إلا أنها لم تفقد وعيها، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

كما نفت الإعلامية بوسي شلبي، هذا الأمر بشدة. وكتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أرجوكم إحنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء اي خبر هايكون من بنتها او دكتور اشرف زكي ارجوكم مش وقت اشاعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غاليه وترجعلنا بالسلامه يارب".

