تراند اليوم : "ريهام سعيد" تصف مهاجمهيا بألفاظ خارجة

فتحت الإعلامية المثيرة للجدل، ريهام سعيد، النار على مهاجميها، في إطار ردها على يحاولون مضايقتها بوصفها بـ "رد السجون".

وأرفقت ريهام سعيد مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" عن المحبة والكراهية بين الأشخاص، بهجومها اللاذع على منتقديها، موضحة أنها حصلت على حكم بالبراءة ولم تُسجن في أي قضية ولا تنزعج مما يردده هؤلاء الأشخاص، لأنها ترى نفسها أشرف من أي شخص ينتقدها، قائلة: "اللي داعرة واللي مش بيفوق من الكوكايين، كلهم حاجة قذرة".

وأشارت إلى أنها فخورة بكل ما فعلته وببرنامجها الذي لن يتكرر لأنه كان يحمل رسالة وهدف، وأنها كانت مظلومة في قضيتهاـ متابعة: "يا بخت اللي ينام مظلوم ولا ينامش ظالم".

وكانت "ريهام" حبس في 2018 على ذمة التحقيقات فيما عرفت بقضية "خطف الأطفال"؛ قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بتبرئتها وثلاثة آخرين من فريق إعداد برنامجها "صبايا الخير"، وحبس غرام عيسى (مُعدة) بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، والمشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لمتهم.

وعلقت ريهام قائلة: "السجن للجدعان و أي صرصار بيتكلم عني مايقدرش يستحمل ولا ربع ساعة من اللي حصل لي"، مؤكدة أنها تحملت ما حدث لها لأن الله يساندها ويمنحها القوة، وأنها ترى نفسها أفضل من مليون رجل لأنها لا تترك حقها.

وأشارت إلى أن كل ما يعايرها بوقفها عن العمل يجب أن يعلم أن الدنيا تدور وأنها تجلس في بيتها بعدما حققت أشياء جيدة تفخر بها، لم يحققها أحد غيرها، وناشدت خصومها أن يتوقفوا عن محاربة نجاحها، وقالت: "كفاية حروب، لا ربنا و لا ديننا قال كده كفاية توقفوا الناجح و بعدين تعايروه أنه موقوف".

وشددت ريهام على أنها لم تفشل وأنها كانت تتجاوز المحن وتعود أقوى مما سبق، داعية إلى الاعتبار من أن حالات الموت المنتشرة حاليًا التي قالت إنها ":يجب أن تكون عظة للناس، وأنها لن تسامح أي شخص ظلمها أو عايرها، وإن هناك الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لمواقف مشابهة لأزمتها:.

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واستدركت قائلة: "علي فكرة في ناس أشراف زيي كتير اتحبست لغايت ما أتثبتت براءتهم و هما الي راحوا برجليهم زيي و انا سايبه ابني عنده شهر".

وأكدت ريهام أن الأشخاص الذين يسيئوا عليها يشعروا أنها أفضل منهم، معلقة "وأنا أحسن من أي حد جاب سيرتي و أجري عند ربنا".

وكانت ريهام حصلت في أكتوبر الماضي على حكم بالبراءة في دعوى رفعها أحد المحامين يتهمها فيها بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يصدر قرار بإيقافها عن الظهور الإعلامي لمدة عامين.

وفي مالي الماضي، أعلنت ريهام أنها ستقوم بتقنين أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها لمزاولة المهنة قريبًا، لكنها عادت وعلقت على صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، قائلة إن الحرب بدأت.