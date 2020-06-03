تراند اليوم : بعد أنباء وفاة رجاء الجداوي.. فنانة شهيرة: أعصابنا بايظة هتستفيد أيه؟

بعد تداول أنباء وإشاعات بشأن وفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، نشرت ايتن عامر صورة للفنانة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة "ربنا يشفيكى و يعافيكى و ترجعى لنا بالف سلامة يا رب ادعولها و النبي ????????

كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا و بنبقى هنموت من الخوف ليكون"

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وتابعت "بلاش تنشروا خبر دون التأكد، هتستفيد ايه يعنى لو انت اللى سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى دة ؟؟؟ كدة يعنى انت جامد و جبت التايهه !!!!! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لان بجد دة احساس بشع ، كلنا اعصابنا بايظة و تعبانين و قلقانين على حبايبنا و اهلنا و ولادنا متجيش انت تزودها بخبر ملوش لزمة"

كانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.