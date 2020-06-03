تراند اليوم : بعد وفاة علي عبدالرحيم.. الموت يفجع فنانين مصريين في ساعات

فجع الموت فنانين مصريين جديدين، بعد ساعات من إعلان وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم، نتيجة إصابته بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم عن عمر 59 عامًا.
حيث أعلن الفنان المصري خالد منصور وفاة والده وكتب على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي : "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى..أبي في ذمه الله.. أرجو الدعاء له".
كما كشف خالد عن موعد الجنازة التي ستقام اليوم الاربعاء في مقابر العائلة بطريق الفيوم، بعد صلاة الظهر.
كما نشر الفنان محمد نور، صورة له رفقة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها :"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة إنا لله وإنا إليه راجعون، ان شاء الله انا هكون في المستشفى في التجمع الخامس الساعه ١٢ الظهر الي يحب يجي ونطلع على الدفنه ورا بعض ربنا يرحمه رحمه واسعه".