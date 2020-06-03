تراند اليوم : مرض خطير يجبر نجمة "آراب جوت تالنت" على حلاقة شعرها بالكامل



أثارت الفنانة المغربية عبير عابد نجمة برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، الجدل بعد نشر صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى تحلق شعرها بالكامل، مؤكدة أنها ستعلن فى القريب العاجل عن تفاصيل مرضها الخطير والذى دفعها لحلاقة شعرها تماما.

وقالت عبير : "البنات خاصة شكرا على دعمكن، و البنات اللواتي مثلي وخاصة أولئك اللواتي تحدثت معهن على الخاص ، اعدكن انني بعد يومين من الآن سوف أشارك معكن فيديو تفصيلي حول المرض الذي أعاني منه وكذا بعض الأمراض التي تشبهه".

وأضافت عبير قائلة :" أما البنات اللواتي يسألنني كم من الوقت يستغرق نمو الشعر، فهذه الصورة التي شاركتها معكن اليوم هي من بعد 35 يوما من حلق شعري، وكل شهر سوف اشارك معكن صورا لشعري.

وأوضحت عبير قائلة: "شاركوني أمراضكم مع الشعر حتى نقوي أنفسنا ونكون دائما رائعات كما نحن دائما"

وكانت "العابد" أرفقت صورتها بتدوينة مثيرة، جاء فيها: "رسالة مني لكل مرأة أو بنت، كتعاني مع المجتمع لي كيبغي يفرض عليها بعض الأفكار لي هي وهمية و من اختراع البشر و الشعوب"، قبل ان تواصل موضحة: "جيت اليوم نتضامن مع راسي و مع أي بنت كذبو عليها فيوم من الأيام و قالولها بلي إذا ما كانش عندك الشعر أنت ماشي مرا، و شحال من وحدة تعقدات أو دارت الزيف باش تغطي أو باروكا،غير حيت شعرها كيطيح، أو حرش، أو مرضات بالسرطان و ما قدراتش تقبل راسها قرعة حيت الناس غادي يضحكوا عليها".

وتابعت: "البنات سمعوني مزيان، سر جمالك هو عقلك، و كيانك، و ذكائك، و مستواك الفكري و أخلاقك، و فلوسك و عملك، و قلبك و نيتك و أهم حاجة ابتسامتك و ثقتك بنفسك .. هادي هي قيمتك، ماشي شعرك، أو جسمك .. خليك قوية رغم كلام الناس لي ما غادي يفيدك فوالو".

وأضافت الفنانة المغربية: "من الآن فصاعدا، سمعي لقلبك، و ديري داكشي لي أنت مقتانعة به، مدام ما كيمس الحرية ديال حتى شئ واحد ولا كيخدش الحياء، أما بالنسبة لداك الناس لي غادي يضحكو عليك ما تديهاش فيهم، واش كاين شي إنسان عاقل،واعي و عندو قيمة فالمجتمع،كيعطي رأيه فالناس بلا ما حتى واحد يطلب منه؟؟!!! طبعًا لا، هادوك كلهم ناس حياتهم فارغة عليها كيهتمو بمشاكل و حياة الناس ..

واختتمت:" آخر كلمة أنت فتاة إذن أنت مركز الكون بشعرك أو بلاش".



