أحمد جمال سعيد: تأثرت نفسيًا بالاختيار.. وأتمنى استكمال مسيرة جدي فريد شوقي

استطاع الفنان أحمد جمال سعيد أن يلفت الأنظار إليه في السباق الرمضاني الماضي بمشاركته خلال كل من "الاختيار، ونحب تاني ليه، الفتوة"، ما جعل الجمهور يشيد بأدائه وتمثيله.

وبالإضافة إلى أنه يتمتع بموهبة كبيرة لا يختلف عليها أحد فهو أيضًا من عائلة فنية كبيرة فهو حفيد كل من وحش الشاشة الفنان القدير فريد شوقي والفنانة الكبيرة هدى سلطان.

وكشف "أحمد" في حواره لـ "الـوفـد" عن استعداده لشخصية الشهيد الرائد وائل كمال في مسلسل "الاختيار"، وما الصعوبات التي واجهته، كما يتحدث عن مشاركته في كل من الفتوة ونحب تاني ليه، ويكشف ذكرياته مع جده الفنان القدير فريد شوقي.

وإلى نص الحوار:

في البداية.. حدثنا عن استعدادك لشخصية الشهيد الرائد وائل كمال في مسلسل الاختيار؟

في الحقيقة تواصلت مع أصدقاء وأقارب البطل وائل كمال لمعرفة التفاصيل عنه لتجسيد شخصيته.

كيف تابعت ردود فعل الجمهور عن الشخصية؟

تابعت ردود فعل الجمهور عن الدور عبر السوشيال ميديا، وجاءت جميعها إيجابية وأسعدتني كثيرا.

بالإضافة إلى ذلك فإن العمل بأكمله حقق نجاحا كبيرا نظرا لأن الشخصيات التي يتم تجسيدها حقيقية وليس من وحي خيال المؤلف، ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

ما الصعوبات التي واجهتك خلال أحداث العمل؟

بصراحة كنت نفسيا متخوف من تجسيد تلك الشخصية نظرا لأن هذا لشخص كان موجود، فكنت حريص على تقديم الدور بالشكل الذي يليق بالجمهور المشاهد للعمل والحمدلله ردود الفعل أبهرتني.

كما جاءتني رسائل كثيرة من عائلة الشهيد، بالإضافة إلى رسائل أيضا من أصدقائه منذ مرحلة الثانوية وأبلغوني أنهم كانوا لا يعلمون أنه توفى نظرا لانقطاع العلاقات ومن المقرر أن يقوموا بفعل صدقات جارية على روح الشهيد وهذا أسعدني جدا الصراحة.

كيف كانت كواليس الاختيار في ظل أجواء أزمة فيروس كورونا المستجد؟

كان هناك إجراءات وقائية شديدة خلال تصوير العمل وحرص الجميع على استخدام التعقيمات المختلفة بأشكالها والتباعد أيضا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ماذا عن العمل مع الفنان أمير كرارة؟

أمير كرارة على المستوى الشخصي فهو إنسان خلوق ومحترم كما أنه شاطر لأبعد الحدود ويحرص على مساعدة الجميع خلال العمل فهو بجد نجم عمل ويتعامل مع جميع المتواجدين في اللوكيشن على أنهم أبطال المسلسل حتى إذا لم يتعد دورهم لعدد محدود من المشاهد ويبث طاقة إيجابية داخل لوكيشن التصوير.

كما أن هناك كيميا بين المخرج بيتر ميمي والفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى ذلك فإن بيتر شاطر جدا ويحرص دائما على الاهتمام بالممثل وتفاصيل العمل.

من وجهة نظر أحمد جمال سعيد ما سر نجاح مسلسل الاختيار؟

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لا يوجد سر معين لنجاح العمل من وجهة نظري ونجاح أي عمل هو من إرادة الله، كما أنه غير أن العمل يتحدث عن قصص أبطال حقيقية وضحوا بأنفسهم من أجلنا.

بالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من الأشخاص قالوا لي إننا لم نكن نشعر بحدوث هذه الأحداث رغم تواجدها بالفعل، والمسلسل تم عمله بأعلى مستوى من قبل الجميع سواء إخراج أو تمثيل أو إنتاج أو تأليف فهو من الأعمال التي أخدت حقها في النجاح الحمد لله.

وما القصة التي تتمنى أن تقدم في الاختيار 2؟

بصراحة شديدة أتمنى العديد من قصص الأبطال أن يتم تقديمها في مسلسل الاختيار 2 ومنهم الشهيد النقيب عمر القاضي وجميع أبطال الواحات وأيضا البطل النقيب كريم هلال وهو كان صديق

شخصي لي رحمه الله وجميع الشهداء.

وكان وقت عرض الاختيار حدث هناك عملية إرهابية في الشيخ زويد بشمال سيناء وأتمنى أيضا تجسيد هؤلاء الأبطال، لذلك أتمنى أن يتم عمل قصص لجميع الشهداء دون استثناء أحد لأن جميعهم أبطال.

قدمت أيضًا شخصية وليد في مسلسل ونحب تاني ليه.. ما العمل القريب من قلب أحمد جمال سعيد؟

في الحقيقة الاختيار لا يقارن، لذلك لا أحب أن يتم عمل مقارنة بين الاختيار وأي عمل آخر لأن مهما كان أي دور قدمته أو هقدمه أكيد هحبه لكن دوري في الاختيار كان له تأثير كبير علي من الناحية الشخصية نظرا لتجسيدي شخصية حقيقية وليس مكتوبة.

كما اعتبر أن أي مقارنة بين دوري في الاختيار وأي عمل آخر ستكون غير عادلة.

هل تعتبر نفسك محظوظ للمشاركة في الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني؟

بالطبع أعتبر نفسي محظوظ فإن الاختيار والفتوة ونحب تاني ليه من أكثر الأعمال التي كانت تريند في الموسم الرمضاني وشاركت بها.

أحمد جمال سعيد من عائلة فنية كبيرة.. ما ردود الفعل التي تلقتها منهم عن تلك الأعمال؟

الحمد لله جاءني ردود فعل كثيرة إيجابية من قبل رانيا فريد شوقي وناهد السباعي وجميع العائلة.

كيف كانت ذكرياتك مع أجدادك وحش الشاشة الفنان القدير فريد شوقي والقديرة هدى سلطان؟

جدي فريد شوقي توفى وأنا أبلغ من العمر 7 سنوات ولكن ما أتذكره هو لمة العائلة في شهر رمضان، ولكن حاليا رانيا لا تشعرنا بوفاة جدو فهي دائما تحرص على لمة العائلة.

وهناك العديد من الأشخاص يقولون بأني أشبه جدي في الشكل وطريقة التفكير ولكن بالطبع لا أستطيع قول ذلك عن نفسي ولكن حلمي استكمال مسيرته الفنية.

من الذي يحرص أحمد جمال سعيد على أخذ رأيه بأعماله في العائلة؟

زوجتي هي أول شخص أبلغها بأعمال دائما كما أني أثق جدا في رأيها ثم مدرب التمثيل الخاص بي ونعمل سويا منذ 5 أعوام.

ما رأيك في الموسم الدرامي الذي أصبح خارج السباق الرمضاني؟

هذا الموسم موجود من زمان ولكن انتشر مؤخرا نظرا لوجود السوشيال ميديا بشكل كبير في حياتنا وبدأ الجميع يعلم عن هذا الموسم، وهناك العديد من الأعمال الناجحة وتم عرضها خلال الموسم.