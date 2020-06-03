برسالة صوتية.. محمد حماقي يتصدر المشهد على يوتيوب

تصدر الفنان محمد حماقي المركز السادس في قائمة الأكثر مشاهدة، من خلال مقطع فيديو نشره بالأمس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتضمن الفيديو رسالة صوتية من حماقي، مع مقاطع مصورة من أنشطته الفنية المختلفة، قائلاً:"انا عارف ان احنا اللي بنعيشه النهاردة ده اصعب حاجة مرت علينا في حياتنا، بس يعني احناأكيد مالناش ذنب ولايد في اللي احنا عايشينه دلوقتي،أنا بس وحشني شغلي وأصحابي، وحشني أرجع أعمل الحاجات اللي بحبها تاني خصوصاً شغلي يمكن لأن أنا بحب شغلي"
وتابع قائلاً:"وحشني الجمهور، وحشني أرجع أشوفهم واسمع صوتهم تاني وفرقتي، وحشتني المزيكا عموماً"
وختم حديثه قائلاً:"بس أنا مؤمن برضو ان اللي احنا فيه ده أكيد ليه نهاية، وهاييجي يوم ان شاء الله وكل ده هيخلص، لأن مافيش حاجة بتفضل على طول، احنا محتاجين نصبر شوية وندعي كتير، وهنرجع تاني إن شاء الله"
حقق الفيديو أكثر من 30 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى اقترابه من الـ 130 ألف مشاهدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
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