حلا شيحا توجه رسالة لكارهي النجاح

وجهت الفنانة حلا شيحا رسالة قوية لكارهي النجاح، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت حلا صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: "يكره البعض أن يروا

نجاحك.. فقط لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى واحد بالمائة من ما حققته... لذا استمر في التألق لتشعرهم بالغيظ، استمتع بيوم رائع".

يذكر أن حلا شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد"، تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد".