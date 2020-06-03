غدا.. انجى علي تستضيف احمد زاهر في أسرار النجوم

تستضيف غدا الخميس، الإعلامية إنجي علي مقدمة برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم إف إم الفنان أحمد زاهر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء. الساعة العاشرة مساء. Advertisements ومن المقرر أن يتحدث أحمد زاهر عن دور "فتحي" الذي جسده في مسلسل "البرنس" رمضان 2020، والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور. في مسلسل "البرنس" رمضان 2020، والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور. كما يتحدث "زاهر" عن أسرار وكواليس العمل ككل ونجاحه الكبير، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة أيضا.

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