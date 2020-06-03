آيتن عامر توجه رسالة لمروجي شائعات وفاة رجاء الجداوي

وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أخبار كاذبة عن الفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت آيتن عبر حسابها قائلة: "ربنا يشفيكى ويعافيكى وترجعى لنا بألف سلامة يارب ادعولها والنبي.. كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا وبنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد بلاش تنشروا خبر دون التأكد". لنا بألف سلامة يارب ادعولها والنبي.. كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا وبنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد بلاش تنشروا خبر دون التأكد". وتابعت : "هتستفيد إيه يعنى لو أنت اللى سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى ده ؟؟؟ كدة يعنى أنت جامد وجبت التايهة!!!!! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لأن بجد ده إحساس بشع، كلنا أعصابنا بايظة وتعبانين وقلقانين على حبايبنا وأهلنا وولادنا متجيش أنت تزودها بخبر ملوش لازمة".

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