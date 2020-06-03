تصدر الفنان تامر عاشور المشهد الغنائي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه مقطع فيديو من حفله الغنائي الـ "أون لاين" الذي أقامه في شهر مارس الماضي.
تضمن الفيديو مجموعة من الأغانيالدرامية لتامر "لايف" وحصل على أكثر من 40 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر "يوتيوب" بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة.
يذكر أن الحفل حصل على نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، وتخطى المليون مشاهدة بعد طرحه كاملاً على "يوتيوب"،بالإضافة إلى تصدره محركات البحث المختلفة،وقدم فيه عشور مجموعة غنائية مميزة من أحدث ألبوماته "أيام" أبرزها"حكايات، من غير مااحكيلك، قولوله سماح".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أشهر من إقامته..تامر عاشور يتصدر "يوتيوب"بحفله الغنائي "أون لاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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