يسرا عن العنصرية: المساواة هي روح الحرية

نشرت الفنانة يسرا صورة لنبذ العنصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمنت الصور مجموعة من الأيدي مختلفة الألوان، وعلقت يسرا عليها قائلة:"لقد خلقنا الله بدون تفضيلات. في خلقه

لم يكن هناك مكان للعنصرية ولا يهم لون بشرتنا. المساواة هي روح الحرية ، في الواقع لا توجد حرية بدونها. - فرانسيس رايت"

يذكر ان يسرا قد شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد"