نشرت الفنانة يسرا صورة لنبذ العنصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمنت الصور مجموعة من الأيدي مختلفة الألوان، وعلقت يسرا عليها قائلة:"لقد خلقنا الله بدون تفضيلات. في خلقهلم يكن هناك مكان للعنصرية ولا يهم لون بشرتنا. المساواة هي روح الحرية ، في الواقع لا توجد حرية بدونها. - فرانسيس رايت"
يذكر ان يسرا قد شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد"
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا عن العنصرية: المساواة هي روح الحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.