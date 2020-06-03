كارول سماحة تستعد لإطلاق أغنية جديدة فى مصر

نجمة الأغنية العربية كارول سماحة صاحبة الصوت الذهبى والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل تستعد حاليا للتعاون ولأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث تعاقدت مع الشركة على إنتاج عمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي من حيث الصوت والاخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية. على إنتاج عمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي من حيث الصوت والاخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية. والجديد بالذكر أن نجمة الأغنية العربية كارول سماحة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الأغنية التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ضمن سلسلة الأعمال الفنية المتميزة التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها لمجموعة من نجوم ونجمات الاغنية العربية.

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