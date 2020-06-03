كارول سماحة تستعد لعمل غنائي جديد

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن عملها الغنائي القادم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت كارول تفاصيل عملها قائلة:"كارول سماحة قريباً.. صاحبة الصوت الرائع والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل ستجتمع لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز

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لانتاج عمل فني بمستوى عالمي ،كارول سماحة تضع لمساتها الأخيرة لتصوير الأغنية واطلاقها في الفترة المقبلة ضمن سلسلة الأعمال التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها، المزيد من التفاصيل عن هذا التعاون المنتظر تُعلن في الأيام القليلة المقبلة للكشف عن واحد من اكثر الأعمال الموسيقية تميزاً لهذا العام".

يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها في شهر مارس الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.