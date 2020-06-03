كارول سماحة تستعد لعمل غنائي جديد

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن عملها الغنائي القادم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت كارول تفاصيل عملها قائلة:"كارول سماحة قريباً.. صاحبة الصوت الرائع والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل ستجتمع لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز
يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها في شهر مارس الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.
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