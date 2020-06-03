بوسي شلبي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements وكتبت بوسي عبر حسابها قائلة : "أرجوكم إحنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء أي خبر هايكون من بنتها أو دكتور أشرف زكي أرجوكم مش وقت إشاعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غاليه وترجعلنا بالسلامه يارب". : "أرجوكم إحنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء أي خبر هايكون من بنتها أو دكتور أشرف زكي أرجوكم مش وقت إشاعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غاليه وترجعلنا بالسلامه يارب". ويذكر أن كان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولكن سرعان ماتم نفيها من قبل نجلتها.

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