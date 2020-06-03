وفاة والد المطرب محمد نور

أعلن المطرب محمد نور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستغرام»، وفاة والده نور الحفناوي مساء أمس الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى مستشفى النسايم بمنطقة التجمع الخامس.

وكتب محمد نور قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون تُوفي أبويا الحاج نور الحفناوي أسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

اقرئي ايضا : ماذا قال نادر حمدي عن والد صديقه محمد نور بعد وفاته؟

Advertisements

وتابع: «إن شاء الله أنا هكون في مستشفى النسايم في التجمع الخامس، الساعة 12 الظهر اللي يحب يجي ونطلع على الدفنة ورا بعض، ربنا يرحمه رحمة واسعة».

يُذكر أن محمد نور هو أحد أعضاء فريق واما الغنائي، الذي يضم أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي.