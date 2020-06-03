ماذا قال نادر حمدي عن والد صديقه محمد نور بعد وفاته؟

نعى المطرب والموزع الموسيقي «نادر حمدي» والد صديقه وزميله الفنان محمد نور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام».

وعلق نادر حمدي على الصورة قائلاً: «البقاء لله تُوفي والد أصدقائي وإخواتي محمد نور وإسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جداً وكنت بحبه أوي أرجو منكم الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه».

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يُذكر أن علاقة نادر حمدي بمحمد نور نشأت من سنوات طويلة؛ حيث إنهما تشاركا حلم الغناء والنجومية معاً، وكوَّنوا فريق واما الغنائي، بمشاركة أحمد فهمي وأحمد الشامي، الذي كان سبباً في شهرتهم جميعاً، كما اتجه فهمي والشامي إلى التمثيل، بينما كانت لنادر ونور مشاركات قليلة بالأعمال السينمائية والدرامية، خاصة أن نادر حمدي قد لمع اسمه في مجال التوزيع الموسيقي، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء بالعالم العربي وعلى رأسهم عمرو دياب.