ابنة المنتج محمد العدل تكشف عن نتيجة تحليل كورونا الخاص بها

كشفت الإستايلست ريم العدل ابنة المنتج محمد العدل عن نتيجة المسحة التي أجرتها مؤخراً بعد ظهور أعراض عليها مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا. وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله نتيجة المسحة سلبي الحمد لله.. شكراً لكل الناس اللي سألت واتطمنت عليا.. ربنا يحفظنا كلنا يارب ويزيح الوباء عنا يارب». يُذكر أن ريم العدل تشارك حالياً بوصفها إستايلست في الفيلم العالمي «المسيح والآخرون»، الذي تساهم في إنتاجه بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. الفيلم من إخراج هشام عبدالخالق، وتأليف السيناريست الراحل فايز غالي، وتصوير الياباني تيتسو ناجاتا، وبطولة بشرى ومراد مكرم وإنجي وجدان ومروى كشك من مصر، والفلسطينية هيام عباس، والسوريين جهاد عبدو وريم صابوني، واللبناني نيكولا معوض. Advertisements

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